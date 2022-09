Dernières nouvelles de Liz Truss: le plan énergétique du Premier ministre “pour endetter le Royaume-Uni pendant des décennies”

Remaniement ministériel de Liz Truss : qui est et qui est absent ?

Le plan de Liz Truss pour atténuer la crise du coût de la vie sans taxer les entreprises énergétiques pourrait endetter les Britanniques pendant des décennies, ont averti les partis d’opposition alors que la livre glissait à son plus bas niveau en 37 ans face au dollar.

Les marchés financiers ont été ébranlés par la décision du nouveau Premier ministre d’emprunter pour payer les 100 milliards de livres sterling et plus nécessaires pour plafonner les coûts de l’énergie, au lieu de prendre une part des bénéfices exceptionnels enregistrés par les géants du pétrole et du gaz.

Le plan énergétique du Premier ministre, qu’elle dévoilera jeudi dans une déclaration aux Communes, gèlera les factures moyennes à un niveau d’environ 2 500 £ en fixant un plafond sur le prix d’une unité d’énergie, tout ce qui dépasse étant payé par le gouvernement.

Sir Keir Starmer a averti que Mme Truss obligerait les contribuables à «payer la facture» pour ses plans annoncés de geler les factures d’énergie en flèche, surnommé une «taxe Truss» de plusieurs décennies par Ian Blackford du SNP.

Malgré les craintes, elle abandonnait l’unité du parti au profit d’un “cabinet de copains” en entrant dans le n ° 10, a déclaré un nouveau ministre Les temps: “Je doute qu’elle tienne deux ans.”