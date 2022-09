Dernières nouvelles de Liz Truss: le nouveau Premier ministre qualifié d ‘«imbécile» après le remaniement ministériel alors qu’elle se prépare à affronter les premiers PMQ

Le Dr George Dibb, directeur du Center for Economic Justice de l’Institute for Public Policy Research, a déclaré que les réductions d’impôts n’avaient pas tenu leur promesse d’aider l’économie ces dernières années.

“Il est profondément inquiétant que le nouveau Premier ministre n’ait pas mentionné le climat, la nature ou notre besoin d’atteindre le zéro net. Pour assurer une croissance plus rapide et durable, nous n’avons pas besoin de réduire les impôts et de faire reculer l’État ; nous avons besoin d’un gouvernement qui reconnaît l’opportunité du net zéro et qui travaillera avec les entreprises pour y parvenir.