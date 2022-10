Dernières nouvelles de Liz Truss: la PM n’a que 10 jours pour sauver son emploi, prévient Tory senior

Liz Truss a refusé d’exclure de ramener son projet de supprimer à l’avenir le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence.

Interrogée par la BBC si elle pense toujours que c’était « une bonne idée », la PM a répondu : « J’aimerais voir le taux plus élevé baisser. Je veux que nous soyons un pays compétitif, mais j’ai écouté les retours ».

Interrogée à nouveau sur le fait qu’elle veuille modifier le taux d’imposition le plus élevé à l’avenir, Mme Truss a déclaré: “Je n’envisage pas cela maintenant.”

Mme Truss a répondu: «Nous ne présentons pas cette proposition. Nous sommes très, très clairs à ce sujet. Elle a ajouté: “Je soutiens un système fiscal plus bas et plus simple.”