Dernières nouvelles de Liz Truss : Kwasi Kwartang affirme avoir dit à l’ancien Premier ministre de “ralentir les choses”

Vidéo connexe: Kwasi Kwarteng quitte Downing Street après avoir été limogé en tant que chancelier

Kwasi Kwarteng a affirmé avoir dit à l’ancienne Première ministre Liz Truss de “ralentir” après l’annonce de l’effondrement de leur marché mini-budget.

“Elle a dit:” Eh bien, je n’ai que deux ans “et j’ai dit:” Vous aurez deux mois si vous continuez comme ça “”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Rishi Sunak a déclaré hier qu’il était convaincu qu’avec “bonne volonté et pragmatisme”, une percée peut se produire dans les négociations sur le protocole d’Irlande du Nord. Il s’est également dit «satisfait» des progrès.

“Nous reconnaissons tous que le protocole a un impact réel sur le terrain”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes lors du sommet du British-Irish Council dans le nord-ouest de l’Angleterre.

C’est la première fois qu’un Premier ministre britannique assiste à la réunion semestrielle en 15 ans. “J’en ai discuté avec le (premier ministre irlandais Micheál Martin), nous avons eu une réunion très positive, et ce que je veux faire, c’est trouver une solution négociée, de préférence.”

Et le Financial Times a rapporté que le chancelier britannique, Jeremy Hunt, examinait le gel des dépenses publiques quotidiennes en termes réels pendant trois ans après 2025 dans la déclaration d’automne jeudi prochain, économisant environ 27 milliards de livres (31,67 milliards de dollars) par an d’ici 2028.