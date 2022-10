Dernières nouvelles de Liz Truss: Keir Starmer dit que le Premier ministre s’accroche au pouvoir après que Kwasi Kwarteng a limogé le “chaos”

Il a été pris en charge par sa voiture ministérielle et est reparti à Londres pour une rencontre avec Liz Truss.

M. Kwarteng, le deuxième chancelier le plus court de l’histoire, a déclaré plus tard qu’il pensait que la décision brutale de Mme Truss ne lui avait fait gagner que “quelques jours ou semaines” de plus dans le numéro 10.