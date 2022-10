Dernières nouvelles de Liz Truss: Gove nie être un “chef rebelle” après avoir déclaré que les plans de réduction d’impôts “n’étaient pas conservateurs”

Anneliese Dodds, la présidente travailliste, a écrit à son homologue conservateur Jake Berry pour lui demander de publier la liste et de savoir si ceux qui ont participé ont promis des dons ou payé des frais.

(AFP via Getty Images)

Plus tôt, sur Sky News, M. Berry a déclaré que la réception de boissons n’était pas inhabituelle et que ceux qui étaient là devraient être «salués» comme les principaux hommes d’affaires britanniques, ainsi que les gestionnaires de fonds spéculatifs et les promoteurs immobiliers.