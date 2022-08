Dernières nouvelles de Liz Truss contre Rishi Sunak: le candidat à la direction des conservateurs insiste sur le fait que la récession n’est pas inévitable

Truss affirme que la récession n’est “pas inévitable” malgré l’avertissement de la Banque d’Angleterre

Liz Truss et Rishi Sunak se sont affrontés au sujet de leurs politiques économiques lors de la bataille pour le numéro 10 de Sky News hier soir, dans laquelle le ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait que les prévisions de la Banque d’Angleterre étaient inquiétantes mais qu’une récession n’était pas inévitable.

“Ce que la Banque d’Angleterre a dit aujourd’hui est bien sûr extrêmement inquiétant, mais ce n’est pas inévitable. Nous pouvons changer le résultat et rendre plus probable la croissance de l’économie », a déclaré Mme Truss.

Elle a dit qu’elle voulait maintenir les impôts bas et “faire tout ce que nous pouvons pour faire croître l’économie en profitant de notre liberté post-Brexit, en libérant les investissements, en changeant des choses comme les règles d’approvisionnement et en faisant les choses différemment”.

D’un autre côté, l’ancienne chancelière a critiqué le plan économique de Mme Truss, affirmant qu’il aggraverait la situation économique désastreuse, mettant en garde contre la “misère pour des millions” en versant “de l’huile sur le feu”.

Il a déclaré: «Nous, au sein du parti conservateur, devons être réalistes et rapides, car les voyants de l’économie clignotent au rouge et la cause profonde est l’inflation.

“Je crains que les plans de Liz Truss n’aggravent la situation.”