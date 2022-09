Dernières nouvelles de Liz Truss: Boris Johnson atterrit à Aberdeen pour rencontrer Queen en tant que nouveau Premier ministre pour s’adresser au Royaume-Uni

Boris Johnson laisse un héritage de “scandale, sordide et inflation la plus élevée depuis des décennies”, déclare Angela Rayner

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a affirmé que Boris Johnson laissait un héritage de “scandale, de sottises et de l’inflation la plus élevée depuis des décennies”.

S’exprimant sur College Green ce matin, elle a déclaré à l’agence de presse PA: “Si vous entendiez le discours de Boris Johnson ce matin, vous penseriez que tout était rose et génial.

“En fait, l’héritage est le scandale, la sottise, l’inflation la plus élevée depuis des décennies, la crise du coût de la vie, la baisse du niveau de vie des gens, nous avons vu le fardeau fiscal le plus élevé pour le Royaume-Uni et nous avons vu les listes d’attente des médecins généralistes s’allonger. up, nous avons vu le NHS englouti dans une crise, nous avons vu nos services publics vraiment démoralisés.

“Il a parlé de nivellement, mais le rail du nord a été nivelé, nous avons vu un nivellement à travers le Royaume-Uni et faire la fête alors que les gens ne pouvaient franchement pas voir leurs proches, et il n’y avait aucune reconnaissance du comportement scandaleux de Boris Johnson – et bien sûr Liz Truss faisait partie de ce Cabinet.