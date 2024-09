Dernières nouvelles de la semaine 2 de la NFL, prévisions de surprises et conseils de fantasy

La deuxième semaine de la saison 2024 de la NFL est arrivée, et les initiés de la ligue Jeremy Fowler et Dan Graziano sont là pour répondre aux plus grandes questions, aux dernières nouvelles et aux buzz notables à l’approche de la série de matchs. De plus, ils choisissent quelles équipes sont sous surveillance et quels joueurs devraient – ou ne devraient pas – figurer dans vos alignements de fantasy football.

Quelles équipes devraient être en alerte après la semaine 1 ? Quel nouvel entraîneur a fait la meilleure entrée ? Les Packers se contentent-ils de Malik Willis pendant que le genou blessé de Jordan Love guérit ? Et quelles situations de running back sont les plus claires après la première semaine ? Tout est là, alors que Dan et Jeremy répondent à de grandes questions et vident leurs carnets de notes avec tout ce qu’ils ont entendu avant la semaine 2.

Aller à :

Inquiétudes de la semaine 1 | Débuts de l’entraîneur

Les demis offensifs | Les QB des Packers

Choix de surprises | Conseils de fantasy | Dernières nouvelles

Quelle équipe devrait être la plus inquiète après la semaine 1 ?