Dernières nouvelles de la Russie en Ukraine: le Kremlin confirme la rencontre de Poutine avec les commandants de Wagner, dont Prigozhin

Le chef des mercenaires de Wagner Yevgeny Prigozhin et ses commandants ont rencontré le président russe Vladimir Poutine cinq jours seulement après la mutinerie avortée et ont promis fidélité au gouvernement, a déclaré un porte-parole du gouvernement du Kremlin.

La réunion de trois heures a eu lieu le 29 juin et a impliqué non seulement M. Prigozhin mais des commandants de son sous-traitant militaire du groupe Wagner, a déclaré hier le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, dans une tentative probable de dépeindre la normalité dans les liens entre deux hommes qui se sont affrontés dans le plus grand mutinerie militaire que la Russie a connue depuis des décennies.