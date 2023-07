Dernières nouvelles de la guerre Russie-Ukraine: Vols détournés alors que la Russie intercepte plusieurs drones « en direction de Moscou »

Lorsque Victoria Azarenka est entrée dans le court 15 lundi matin pour son premier match à Wimbledon en deux ans, elle a été accueillie par des applaudissements polis. Lorsque la double championne du Grand Chelem de Biélorussie a remporté une victoire en trois sets plus de 2 heures et demie plus tard, Azarenka a secoué sa raquette avec sa main droite et a levé son poing gauche, puis a fait signe aux spectateurs qui applaudissaient. chaleureusement.