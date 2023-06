Dernières nouvelles de la guerre Russie-Ukraine: la RAF envoie des avions de chasse pour répondre aux avions russes volant près de l’espace aérien de l’OTAN

Comme l’illustre de manière terrifiante la catastrophe du barrage de Nova Kakhovka, la destruction de l’Ukraine se prépare et s’ajoute chaque jour au bilan des souffrances humaines. Pourtant, l’histoire nous dit aussi qu’une paix durable est beaucoup plus probable lorsque la planification de la reprise commence tôt – avant que les armes ne se taisent et qu’un règlement politique ne soit atteint.