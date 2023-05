M. Ryder a déclaré que l’exploit avait été accompli à l’aide d’un système de défense américain Patriot et que Washington continuerait à soutenir Kiev avec une aide militaire pour se défendre contre les missiles de croisière russes et les drones iraniens.

« Je peux confirmer qu’ils ont abattu un missile russe en utilisant le système de défense antimissile Patriot. Comme vous le savez, ce système fait partie d’un éventail plus large de capacités de défense aérienne que les États-Unis et la communauté internationale ont fourni à l’Ukraine. J’ai énuméré certains d’entre eux, vous savez, dans le cadre de leur capacité de défense aérienne intégrée à plusieurs niveaux », a déclaré le responsable du Pentagone lors d’un point de presse.

Il a ajouté: « Et donc en tant que secrétaire [Lloyd] Austin a souligné il y a environ trois semaines au groupe de contact de la défense ukrainienne, les États-Unis, nos alliés, nos partenaires, nous allons continuer à accélérer les capacités et les munitions de défense aérienne au sol pour aider l’Ukraine à contrôler son ciel souverain et à aider l’Ukraine à se défendre ses citoyens des missiles de croisière russes et des drones iraniens.