Dernières nouvelles de la guerre en Ukraine: Zelensky frappe alors que les représailles russes voient un centre de transfusion sanguine attaqué

Ce que la première dame ukrainienne Olena Zelenska veut que le monde sache

Dans une rare interview, la Première Dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a parlé à Independent TV de son travail de reconstruction de l’Ukraine en pleine guerre, des pressions sur sa famille et des inquiétudes pour l’avenir de son pays. Depuis le palais présidentiel, elle a parlé à Bel Trew de The Independent de la nécessité de reconstruire les villes malgré les combats qui font rage, de la construction d’installations de pointe pour soigner les blessés de guerre du pays et de la lutte contre la stigmatisation des traumatismes dans tout le pays. Regardez l’intégralité de l’interview sur Independent TV, via la télévision mobile et connectée à partir du lundi 7 août.