Dernières nouvelles de la guerre de Russie en Ukraine: Poutine lance de nouvelles frappes sur Kiev alors que des explosions secouent les villes ukrainiennes

Des alertes de raid aérien ont été déclenchées pour toute l’Ukraine aux premières heures de la journée et l’armée a mis en garde contre d’éventuelles frappes de missiles russes dans un large arc s’étendant de Kiev aux régions centrales et au sud.

Même une heure après la diffusion des avertissements, les habitants de Kiev ont été invités à rester dans des abris par les forces armées ukrainiennes sur la chaîne Telegram. Des avertissements ont été émis pour une série d’autres régions, dont Zhytomyr à l’ouest de la capitale et Kirovohrad, Cherkassy et Dnipropetrovsk dans le centre de l’Ukraine.

Des habitants de Kiev ont rapporté avoir entendu des unités anti-aériennes en action. Des explosions ont également été signalées dans d’autres grandes villes, mais on ne savait pas si elles provenaient d’impacts de missiles ou d’activités anti-aériennes.

Les avertissements se sont également étendus au nord de Kiev et au sud et à l’ouest des régions de Vinnystia, Khmelnitskyi et Chernivtsi.