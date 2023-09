Dernières nouvelles de la famille royale – Harry atterrit en Allemagne pour rencontrer Meghan après une visite privée à Windsor sans testament ni Charles

Meghan a proféré des « menaces à peine voilées » quelques jours avant la mort de la reine

Quelques jours avant le décès tragique de la défunte reine, Meghan Markle avait proféré des « menaces à peine voilées » envers la famille royale, selon un expert.

Dans une interview accordée au Cut, la duchesse a déclaré : « C’est intéressant, je n’ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m’empêche de parler.

« Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire. »

Elle a ajouté : « Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner. Mais pardonner demande beaucoup d’efforts.

« J’ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. »

En réponse aux commentaires, la rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, a déclaré à l’émission Royal Beat de True Royalty TV : « Les menaces à peine voilées qui sont venues [Meghan’s interview with The Cut]… Je pense [she] j’espère probablement que ce sera le cas [feel threatening] à la famille royale…

« [But] Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui lèvent les yeux au ciel et qui disent : « Nous sommes habitués à ça maintenant »… [But] cette phrase, « J’ai beaucoup à dire jusqu’à ce que je ne le fasse plus » et « Je n’ai jamais signé quoi que ce soit qui m’empêche de parler »… il y avait là une déduction très forte.

« Et, bien sûr, le rappel qu’elle tient un journal, et [her] révélation selon laquelle « lorsque nous sommes revenus à Windsor, à Frogmore Cottage pour le Jubilé, j’ai redécouvert mon journal que j’y avais laissé » – j’ai été étonné de découvrir qu’elle avait laissé un journal très privé à Windsor, plutôt que de prendre il revient.

« Elle a mentionné à plusieurs reprises au cours des deux dernières années qu’elle tenait un journal, et je pense qu’il y a de fortes chances que Meghan puisse écrire ses propres mémoires. »