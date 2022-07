Dernières nouvelles de la course à la direction des conservateurs: Penny Mordaunt gagne du terrain sur Rishi Sunak alors que Braverman est évincé au deuxième tour

Les candidats à la direction des conservateurs invités à mettre un terme aux plans de privatisation de Channel 4

Des entreprises, y compris celles derrière des programmes télévisés populaires tels que Peaky Blinders, The Crown et Ackley Bridge, ont écrit une lettre ouverte aux candidats, apportant leur soutien à une campagne lancée le mois dernier, coordonnée par We Own It.

Les 16 sociétés de production indépendantes demandent aux candidats de s’engager à renoncer au projet de privatisation de Channel 4.

Ils pensent que l’élection d’un nouveau Premier ministre offre une opportunité de garder Channel 4 dans les mains du public.

La lettre ouverte souligne qu’en tant que radiodiffuseur public financé par la publicité, Channel 4 ne coûte pas un centime au contribuable, mais rapporte un bénéfice de 74 millions de livres sterling l’année dernière et contribue à hauteur de 1 milliard de livres sterling à l’économie, soutenant 10 000 emplois et 15 000 possibilités de formation. .

Matthew Topham, responsable de la campagne We Own It, a déclaré: «Channel 4 est le diffuseur de mise à niveau. Son modèle commercial unique fait de travailler dans la production télévisuelle et cinématographique un rêve réaliste, peu importe où vous vivez au Royaume-Uni.





Si le gouvernement veut vraiment se mettre à niveau, il doit protéger Channel 4, pas la vendre. Matthew Topham, responsable de la campagne We Own It

«À l’heure actuelle, Channel 4 soutient 10 000 emplois, avec des hubs à Leeds, Glasgow, Bristol et Cardiff, mais des réductions d’un emploi régional sur trois sont prévues sous un Channel 4 privé, et 60 sociétés de production indépendantes devraient faire faillite si le les plans vont de l’avant.