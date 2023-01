Dernières nouvelles de George Santos: un trésorier “d’embauche” qui a refusé un emploi

NEW YORK –

Le comité de campagne du représentant américain George Santos a déclaré mercredi aux régulateurs fédéraux qu’il avait embauché un nouveau trésorier au milieu de questions persistantes sur la source de sa richesse et des irrégularités dans les rapports financiers du comité.

Le seul problème? L’homme que Santos aurait embauché a déclaré qu’il avait en fait refusé le poste.

Il n’était pas immédiatement clair si le comité avait commis une erreur en inscrivant un nouveau trésorier sur les documents de la Commission électorale fédérale – ou s’il s’agissait d’un autre mensonge d’un membre du Congrès qui a été surpris en train de fabriquer de nombreux éléments de l’histoire de sa vie.

L’homme qui a refusé le poste, Thomas Datwyler, a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il semblait y avoir une sorte de malentendu.

“Lundi, nous avons informé la campagne Santos que M. Datwyler ne serait pas trésorier”, a déclaré l’avocat de Datwyler, Derek Ross, dans un communiqué. “Il semble qu’il y ait un décalage entre cette conversation et les dépôts (mercredi) que nous n’avons pas autorisés.”

Le bureau de la maison de Santos a renvoyé jeudi des questions à sa campagne, Devolder Santos pour le Congrès, dont l’avocat, Joe Murray, a déclaré: “Il serait inapproprié de répondre en raison d’enquêtes ouvertes.”

Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’ancienne trésorière de la campagne, Nancy Marks.

En vertu de la réglementation fédérale, un comité de campagne ne peut collecter ou dépenser de l’argent que s’il a un trésorier. Le trésorier recueille toutes les contributions — et seul le trésorier, ou une personne désignée par le trésorier, peut approuver les dépenses de la campagne.

Devolder Santos pour le Congrès a déposé mercredi une nouvelle déclaration d’organisation répertoriant Datwyler en tant que trésorier et gardien des archives, remplaçant Marks, qui avait occupé les deux postes depuis la première candidature de Santos au Congrès en 2020. Le formulaire comprenait ce qu’il disait être sa signature électronique, ainsi que avec ses adresses e-mail et postale.

Cinq autres comités de collecte de fonds politiques liés à Santos ont déposé des documents similaires auprès de la FEC mercredi, répertoriant Datwyler comme nouveau trésorier.

La campagne de Santos a soumis sa nouvelle déclaration d’organisation un jour après avoir déposé mardi de nouveaux rapports de financement de campagne qui ont accru la confusion sur la source d’une fortune personnelle qu’il prétendait avoir utilisée pour financer sa campagne.

La campagne a fourni à la FEC des versions modifiées des rapports des deux dernières années, y compris des formulaires donnant des comptes rendus contradictoires indiquant si une partie des 705 000 $ qu’il a prêtés à sa campagne depuis 2021 est sortie de sa propre poche.

Quelques heures avant le dépôt de la nouvelle déclaration d’organisation répertoriant Datwyler, Santos a de nouveau refusé de répondre aux questions sur la source de sa richesse et a confié la responsabilité de modifier ses rapports de financement de campagne au personnel de campagne.

“Soyons très clairs. Je ne modifie rien. Je ne touche à aucun de mes trucs FEC, alors ne soyez pas malhonnête et signalez que je l’ai fait”, a déclaré Santos. “Chaque campagne engage des fiduciaires, donc je ne suis pas au courant de cette réponse, mais nous aurons une réponse pour la presse concernant les amendements d’hier.”

Datwyler, un vétéran de l’argent politique, est le trésorier de dizaines de campagnes à la Chambre et au Sénat, y compris celle du représentant Nick LaLota dans le district voisin de Santos. Marks, un agent politique de longue date de Long Island, était le trésorier du prédécesseur de LaLota, l’ancien représentant Lee Zeldin, et était étroitement associé à l’accession au pouvoir de Santos.

Elle avait été trésorière de plusieurs comités soutenant Santos – et elle et sa famille ont contribué au maximum à sa campagne. Une société associée à l’adresse de Marks à Long Island est répertoriée sur des documents parmi les copropriétaires d’une société que lui et d’autres ont formée en Floride en 2021 après l’effondrement de Harbour City Capital, une société d’investissement où Santos travaillait et que la SEC allègue était un Ponzi schème.

La comptabilité de Marks a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des experts en financement de la FEC et de la campagne. La commission a signalé à plusieurs reprises des problèmes avec les rapports de financement de la campagne de Santos, envoyant plus de deux douzaines de lettres demandant des informations supplémentaires sur les contributions, les donateurs et ses prêts personnels.

Le Campaign Legal Center, une organisation de surveillance à but non lucratif, a déposé ce mois-ci une plainte de la FEC contre Santos et Marks détaillant les problèmes qu’il a trouvés dans les rapports de sa campagne, y compris un nombre démesuré de dépenses juste en dessous du seuil de 200 $ auquel la campagne serait tenue de conserver un reçu, facture ou chèque annulé.

La campagne de Santos a fait état de 37 dépenses coûtant exactement 199,99 $ – dont sept d’un restaurant italien du Queens, cinq pour des trajets Uber et quatre de Delta Air Lines. Le Campaign Legal Center a mis en évidence plusieurs transactions improbables, dont un séjour à 199,99 $ dans un hôtel chic de Miami où la chambre la moins chère de la semaine coûte généralement plus de 700 $.

Le directeur de la réforme fédérale de l’organisation, Saurav Ghosh, a déclaré qu’il est rare qu’un trésorier de campagne soit impliqué pour avoir signalé des violations, mais “lorsqu’une campagne a ce niveau d’échecs flagrants en matière de signalement, c’est finalement le trésorier qui est responsable”.