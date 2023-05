Dernières nouvelles de George Santos: un républicain de New York dit au journaliste que les accusations fédérales sont « nouvelles pour moi »

George Santos : L’imposteur au Congrès | Par terre

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

George Santos, le membre du Congrès de New York qui s’est fait connaître pour une série d’exagérations, de mensonges et d’irrégularités liées à ses antécédents personnels et aux finances de sa campagne, a été accusé d’une série d’infractions fédérales.

La nature exacte des accusations n’est pas encore publique et est sous scellés, mais concerne des crimes fédéraux, Nouvelles de la BNC et Reportage CNN.

Le républicain de New York a fait l’objet d’une enquête par plusieurs organes depuis son élection, notamment le comité d’éthique de la Chambre, ainsi que la commission électorale fédérale et les procureurs locaux et fédéraux.

M. Santos pourrait comparaître devant le tribunal dès mercredi.