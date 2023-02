Dernières nouvelles de George Santos: des enquêtes du FBI affirment que Santos a volé l’argent du chien GoFundMe

Mais ne vous inquiétez pas : L’indépendant est ici, et nous suivons toute la liste des mensonges alors même qu’elle continue de croître – à la fois en nombre et dans l’ampleur de l’humiliation qu’elle présente non seulement pour M. Santos, qui reste catégorique sur le fait qu’il servira deux ans en poste en tant que représentant du troisième district de New York, mais pour le caucus de la Maison républicaine dans son ensemble.