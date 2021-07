Dernières nouvelles de Donald Trump – Trump Organization et le directeur financier Allen Weisselberg inculpés de délits fiscaux après une visite à la frontière

CHARGES ATTENDUES CONTRE L’ORGANISATION TRUMP JEUDI

La société de Donald Trump et son directeur financier de longue date devraient être inculpés jeudi de délits fiscaux résultant d’une enquête new-yorkaise sur les relations d’affaires de l’ancien président.

Les accusations portées contre la Trump Organization et le directeur financier de la société, Allen Weisselberg, semblent impliquer des avantages non monétaires que la société a accordés aux hauts dirigeants, notamment l’utilisation d’appartements, de voitures et de frais de scolarité.

Les personnes n’étaient pas autorisées à parler d’une enquête en cours et l’ont fait sous couvert d’anonymat. Le Wall Street Journal a été le premier à signaler que des accusations étaient attendues jeudi.

Trump, qui a critiqué les politiques d’immigration du président Joe Biden, était mercredi au Texas pour visiter la frontière américano-mexicaine.

Il n’a pas répondu aux questions criées sur les accusations alors qu’il participait à un briefing avec des représentants de l’État.