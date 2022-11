Dernières nouvelles de divertissement : Alia Bhatt, Ranbir Kapoor prévoit de révéler le visage de sa fille Raha ; Varun Dhawan fait allusion à la relation Kriti Sanon-Prabhas et plus

Le divertissement ne dort jamais et divertit les fans avec leurs activités quotidiennes. Du chef du jury de l’IFFI 2022 appelant le réalisateur Vivek Agnihotri The Kashmir Files un film de propagande et vulgaire à Varun Dhawan faisant allusion à Kriti Sanon et Prabhas étant en couple, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Alia Bhatt laisse les fans émerveillés par sa forme physique

Alia Bhatt a été cliqué avec ses parents Mahesh Bhatt et Soni Razdan. Son apparition a laissé les fans émerveillés par son niveau de forme même après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille nommée Raha plus tôt ce mois-ci. Découvrez l’histoire complète ici.

Giorgia Andriani appelle son petit ami Arbaaz Khan un très bon ami

Giorgia Andriani a déclaré que le mariage n’était pas prévu pour elle et Arbaaz Khan. Les deux se fréquentent depuis quatre ans. La mannequin devenue actrice a déclaré qu’elle et Arbaaz étaient de très bonnes amies et elle pense que leur relation a changé en raison du verrouillage de la pandémie. Découvrez l’histoire complète ici.

IFFI 2022: le jury qualifie The Kashmir Files de “film de propagande vulgaire”

Lors de la cérémonie de clôture de l’IFFI 2022, le chef du jury et le cinéaste israélien Nadav Lapid ont qualifié le réalisateur de Vivek Agnihotri The Kashmir Files de film de propagande vulgaire. Il a également ajouté que le film était inapproprié pour une section artistique compétitive du festival. Découvrez l’histoire complète ici.

Varun Dhawan a-t-il confirmé la relation secrète de Kriti Sanon et Prabhas ?

Les rapports sur la relation secrète de Kriti Sanon et Prabhas font le tour de l’industrie depuis longtemps. Et maintenant, l’acteur de Bhediya, Varun Dhawan, a dévoilé la liaison secrète de Kriti avec sa co-vedette d’Adipurush, Prabhas. Découvrez l’histoire complète ici.

Aishwarya Rai Bachchan s’attaque aux paparazzi

Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya Bachchan ont été aperçues à la fête d’anniversaire des enfants de Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza. Et elle n’a pas hésité à piquer en cachette les paparazzi qui lui demandaient de poser pour quelques photos. Découvrez l’histoire complète ici.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor dévoilent le visage de leur fille

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont devenus les fiers parents de leur petite fille Raha. Et tandis que le couple s’est abstenu de révéler le visage de leur bébé, Bollywood Life a appris quand le duo prévoyait de faire la grande révélation. Découvrez l’histoire complète ici.