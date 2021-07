LES INFIRMIÈRES DÉCLINENT UNE AUGMENTATION DE SALAIRE « HONTEUX » DE 3 %

Les infirmières sont restées furieuses contre une augmentation de salaire après que le gouvernement a accepté une recommandation visant à récompenser les agents de santé suite à leur dévouement pendant la pandémie.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a publié un communiqué de presse confirmant une augmentation de salaire de 3%, avec effet rétroactif à avril, quelques heures après que les ministres devaient faire une déclaration à la Chambre des communes à l’heure du déjeuner.

En prévision de l’annonce, une douzaine d’infirmières et de membres du Royal College of Nursing se sont réunis à Victoria Tower Gardens, près du Parlement, où ils ont brandi des pancartes et des banderoles appelant à une augmentation de salaire de 12,5 %.

Kafeelat Adekunle, 55 ans, une matrone communautaire du Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust à Londres, a qualifié l’augmentation de salaire de « folle ».

« Je ne suis pas contente », a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA. « Ils n’écoutent pas, c’est tout le problème. C’est juste pour essayer de nous empêcher de mener une action revendicative, juste pour nous faire taire, nous faire taire. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sympa, à la place ça va pour nous mettre plus en colère et la confiance va aller au gouvernement. La contribution des infirmières et des agents de santé pendant la pandémie a été énorme. Des gens sont morts. Mes collègues sont morts. C’est une nouvelle vraiment décourageante. «