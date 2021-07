Dernières nouvelles de Covid – Les gens « ne se font pas tester pour éviter l’auto-isolement » alors que les cas de coronavirus « suralimentés » de l’Euro 2020

LE LEADER DE LIB DEM DIT QUE LES PASSEPORTS DE VACCINS DOMESTIQUES « IMPOSSIBLES, CHER ET CIVILS »

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré que l’utilisation de passeports vaccinaux au niveau national était « impraticable, coûteuse et source de division ». L’ancien ministre du Cabinet et son parti demandent que le Parlement soit rappelé de ses vacances d’été après le déploiement de modifications dans l’application NHS, permettant aux gens de prouver leur statut vaccinal dans un cadre domestique.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il fallait un débat parlementaire sur les passeports vaccinaux, Sir Ed a déclaré à Times Radio : « Parce que le gouvernement nous a dit qu’il n’allait pas le faire.

« Nous avons tous convenu que pour les voyages internationaux, vous aurez besoin d’options Covid, mais au niveau national, des sortes de cartes d’identité Covid, les libéraux-démocrates ont mené la campagne contre eux, nous avons vu des députés d’autres partis partager notre point de vue selon lequel cela serait une véritable atteinte aux libertés des personnes et frapperait particulièrement les entreprises et les jeunes – c’est impraticable, c’est cher et ça divise.

« C’est pourquoi le gouvernement n’est pas allé de l’avant auparavant. Maintenant, nous entendons, pendant les vacances, lorsque le Parlement ne peut pas en débattre, qu’ils ont furtivement modifié les règles afin que votre application NHS puisse être utilisée comme carte d’identité Covid à travers lieux.

« C’est complètement faux, c’est antidémocratique, ils n’en sont pas tenus responsables, disent les libéraux-démocrates, étant donné cette grave atteinte aux libertés civiles sans aucun débat au Parlement, le Parlement devrait être rappelé. »