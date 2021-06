Dernières nouvelles de Covid – Le quatrième verrouillage «ne peut pas être exclu» et «pourrait être réimposé» pour protéger le NHS de la variante Delta

SNAPCHAT, TIKTOK, REDDIT ET YOUTUBE ENCOURAGENT LES JEUNES À SE VACCINER

Snapchat, Reddit, TikTok et YouTube se sont associés au gouvernement et au NHS dans le but d’encourager davantage de jeunes à se faire vacciner.

Cela survient alors que tous les adultes de plus de 18 ans sont invités à se faire vacciner en Angleterre.

Le Dr Karan Rangarajan, chirurgien et influenceur du NHS qui utilise les médias sociaux pour lutter contre la propagation de la désinformation, a déclaré à l’agence de presse PA : « Si vous voulez vraiment maîtriser la désinformation et prendre une longueur d’avance, vous devez y aller. à la source d’où il vient. Et la majeure partie vient des médias sociaux. «

L’homme de 31 ans, qui compte 3,9 millions d’abonnés sur TikTok, a déclaré qu’il était crucial que ces plateformes soient utilisées pour cibler les jeunes qui pourraient être « historiquement ou traditionnellement plus opposés à se faire vacciner ».

« La désinformation affecte tous les groupes de la même manière et il existe une large base d’utilisateurs qui se situent à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine », a-t-il déclaré.