Les SUPERMARCHÉS disent qu’il n’y a que 48 heures pour résoudre le pingdémie ou que les acheteurs seront confrontés à des étagères vides, les magasins étant déjà à court de bière et de pain.

Un grand nombre de membres du personnel ont dû s’isoler après avoir été cinglés par l’application NHS Covid – frappant les fournitures.

Le Premier ministre s’est excusé mais a de nouveau refusé de changer le système de l’application.

Les chiffres qui doivent être publiés aujourd’hui pourraient révéler que jusqu’à un million de personnes – le double de la semaine précédente – ont été forcées de quitter leur travail.

La crise frappe les heures d’ouverture des supermarchés et commence à provoquer des lacunes dans les sections viandes fraîches, salades, boissons en bouteille et congélateurs.

Il y avait une pénurie de fruits et légumes frais, de nourriture pour réfrigérateur, d’eau, de bière et de papier essuie-tout dans un Tesco à Cambridge. Un Asda voisin manquait de pain et de légumes.

Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les toutes dernières mises à jour…