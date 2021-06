Dernières nouvelles de Covid au Royaume-Uni – Sajid Javid dit que les règles de verrouillage doivent RESTER en place jusqu’au 19 juillet alors qu’il exhorte les Britanniques à être patients

SERVICE SPÉCIAL D’ACTION DE GRÂCE POUR LES PERSONNES QUI ONT AIDÉ LORS DE LA PANDÉMIE

La cathédrale Saint-Paul accueillera un service spécial de « commémoration et d’action de grâces » pour les personnes qui ont joué un rôle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le NHS England a déclaré que le personnel serait placé «au cœur» du service de distanciation sociale dans le centre de Londres le 5 juillet, ce qui coïncide avec le 73e anniversaire de la fondation du service de santé.

Médecins, scientifiques, champions des vaccins et patrons de la santé devraient tous être présents.

Parmi les participants figureront le Dr Ashley Price, membre de l’équipe qui a traité les tout premiers patients atteints du virus dans le pays, et May Parsons, qui a administré le premier vaccin en dehors d’un essai.

Le consultant en rhumatologie Dr Perpetual Uke, de Birmingham, qui a donné naissance à des jumeaux alors qu’il était dans le coma avec Covid-19, aura un rôle dans le service, tout comme Kathrine Dawson, qui a également accouché et était dans le coma avec le virus et dont bébé Ruby est né avec.

Le NHS England a déclaré que des personnes de « toutes les confessions et aucune » assisteraient au service qui « reconnaîtra le dévouement et l’engagement de tous ceux qui ont joué leur rôle dans la lutte contre le coronavirus dans le NHS, le secteur des soins et au-delà ».