Dernières nouvelles de Covid au Royaume-Uni – Les appels à la protection de la police de Chris Whitty se multiplient après qu’un expert en coronavirus a été harcelé DEUX FOIS en un week-end

AGISSEZ MAINTENANT POUR EMPÊCHER D’ÉNORMES GROUPES D’ÉLÈVES ÊTRE RENVOYÉS À LA MAISON EN VERTU DES RÈGLES COVID, STRESSEZ LES DÉPUTÉS

Les députés conservateurs ont exhorté les ministres à agir pour « arrêter le renvoi chez eux d’énormes groupes d’élèves » en raison des politiques d’isolement des coronavirus.

Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’interprétation des règles qui ont entraîné le renvoi de grands groupes d’élèves chez eux pendant 10 jours si un autre élève dans sa bulle était positif pour Covid-19.

S’exprimant lors d’un débat à la Chambre des communes sur les dépenses du ministère de l’Éducation, le conservateur Richard Holden (North West Durham) a déclaré: « Le secrétaire à la Santé et le secrétaire à l’Éducation se parlent de la façon dont nous pouvons arrêter le renvoi d’énormes groupes d’élèves qui se produisent dans ma circonscription, des groupes d’années entières dans certaines situations.

« Nous devons vraiment régler cela et bien que j’accueille des discussions pour plus tard dans l’année, si cela peut se produire plus tôt, le plus tôt sera le mieux en ce qui me concerne et en ce qui concerne les élèves et les parents de ma circonscription. «

Le conservateur Richard Graham (Gloucester) a ajouté: « Il y a beaucoup, beaucoup d’enfants qui s’auto-isolent pour, je suppose en moyenne environ une semaine chacun, en raison d’être dans une bulle, une grande bulle assez souvent avec quelqu’un qui a testé positif. »