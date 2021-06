Dernières nouvelles de Covid au Royaume-Uni – Le Jour de la liberté « plus tôt que tard » le 5 juillet en raison des vaccins alors que le NHS se bat pour battre la variante Delta

LE MAIRE DE MANCHESTER ANDY BURNHAM REPOND À STURGEON AU SUJET DE L’INTERDICTION DE VOYAGE EN ÉCOSSE

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, répondant aux commentaires du premier ministre écossais Nicola Sturgeon, a déclaré : « Je trouve cela insultant, pas pour moi, mais pour les personnes ici qui sont directement affectées par ce qu’elle a annoncé. Ce n’est pas seulement l’impact direct sur le Grand Manchester, c’est sur notre réputation en tant que ville.

« Si le premier ministre d’un pays se lève lors d’une conférence de presse et annonce que la deuxième ville du Royaume-Uni est soumise à une interdiction de voyager, cela a un impact. Les gens ailleurs en Europe, dans le monde, entendent cela. Ce n’est donc pas comme si c’était juste une sorte de chose plus localisée entre nous et l’Écosse, cela a un impact sur notre région urbaine.

«Je ne pense pas que nous ayons été traités avec le respect que nous méritons et je parle principalement là des habitants du Grand Manchester, pas de moi-même. Cela a eu un réel impact. Cela a eu un impact sur les personnes qui ont réservé des chalets de vacances, les personnes qui doivent y aller pour des raisons professionnelles.

« Donc, pour suggérer, comme le premier ministre l’a fait aujourd’hui,« Oh, tout est question de politique et de gesticulations », eh bien dites-leur cela, dites-le à ces gens.

«Pourquoi Bolton est-il soumis à une interdiction de voyager aujourd’hui, alors qu’il a un taux de cas bien inférieur à celui de Dundee? En quoi est-ce juste ? »