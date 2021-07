Dernières nouvelles de Covid au Royaume-Uni – Boris Johnson confirme que les règles sur les coronavirus prendront fin le 19 juillet, y compris les masques faciaux et le travail à domicile

LES SCIENTIFIQUES AVERTISSENT LES MESURES EN COURS NÉCESSAIRES POUR CONTRLER LA RÉSURGENCE DANS LES CAS DE COVID

Le gouvernement a présenté des plans pour supprimer le port obligatoire du masque et lever les exigences de distanciation sociale malgré les scientifiques avertissant que des mesures en cours seront nécessaires pour contrôler une résurgence des infections.

Les documents publiés lundi par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) indiquent qu’à mesure que les mesures actuelles seront levées, la transmission « augmentera presque certainement », la modélisation suggérant qu’il est très probable que les infections culmineront à un moment donné après les étapes 3 et 4.

Un article du Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, du Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B) et du Environmental Modeling Group (EMG), et daté du 22 avril, indique qu’un ensemble de mesures « de base » devrait être considéré, en tant qu’individu. les mesures sont susceptibles d’avoir un impact limité.

Le document dit également : « Il y a un risque important à permettre à la prévalence d’augmenter, même si les hospitalisations et les décès sont maintenus bas par la vaccination.

« S’il était nécessaire de réduire à nouveau la prévalence à de faibles niveaux (par exemple, les VoC deviennent plus pathogènes pour d’autres auparavant moins touchés), des mesures restrictives seraient alors nécessaires pendant beaucoup plus longtemps. »