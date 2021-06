Dernières nouvelles de Britney Spears – Jamie Lynn, la sœur de la pop star, interdit les commentaires d’IG après avoir été critiquée pour silence sur la tutelle

LES FANS CONVAINCUS BRITNEY N’A AUCUN CONTRLE SUR SON INSTAGRAM CONTINUE

Un autre fan de Britney a suggéré : « J’espère que tout le monde réalise maintenant que vous ne pouvez pas prendre l’Instagram de Britney au sérieux. Il est temps de le fermer jusqu’à ce qu’elle soit libre ! #FreeBritney#BritneySpeaks. »

D’autres adeptes se sont demandé: « Alors, que vont-ils publier sur l’Instagram de Britney si elle les a littéralement tous exposés. »

Un fan a écrit: « C’était intéressant d’entendre l’audio du tribunal de Britney et à quel point sa voix est plus haute quand elle est sur Instagram ou dans des interviews et cela me rappelle à quel point nous avons tous cette » voix de fille polie et nous devons la frapper [the f**k] désactivé. »

Isabel Roloff de Little People Big World a même ajouté: « Son père et son équipe possèdent son Instagram, je ne ferais pas confiance à une chose publiée ou dite ici. »