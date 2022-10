Dernières nouvelles de Boris Johnson: Rishi Sunak dit qu’il se présente au poste de Premier ministre pour “réparer l’économie et unir les conservateurs”

Le public britannique est “malade jusqu’aux dents arrière” du “cirque ridicule et chaotique” qui se déroule au sommet du Parti conservateur, a déclaré Sir Keir Starmer.

Le leader travailliste est apparu sur BBC One Dimanche Avec Laura Kuenssberg de prendre un coup au parti au gouvernement après la démission de Liz Truss plus tôt cette semaine après seulement 45 jours de travail.

Sir Keir a déclaré: «Je me concentre sur les millions de personnes qui ont du mal à payer leurs factures. [They] J’ai maintenant des inquiétudes supplémentaires à propos de leur hypothèque – je sais ce que c’est que de ne pas pouvoir payer ses factures, c’est ce qui m’est arrivé à moi et à ma famille quand je grandissais.