Dernières nouvelles de Boris Johnson: le tribunal suspend l’ex-Premier ministre si WhatsApps n’est pas remis, prévient Covid Inquiry

L’interview de Steve Barclay avec Laura Kuenssberg a confirmé – comme s’il en fallait une confirmation – que Boris Johnson, l’architecte du manifeste conservateur fictif de l’élection de 2019 qui a donné à ces personnes avides et antisociales une majorité parlementaire massive, est un menteur inadmissible et un fantasme « dire n’importe quoi ». Où sont les 40 nouveaux hôpitaux et où est-il ? Ne pas faire le travail d’un député pour lequel le public le paie.

Il profite de plusieurs vacances ou de tournées de conférences lucratives en négligeant à la fois le Parlement et ses électeurs sans une telle négligence dans la collecte des avantages d’une défense juridique financée par l’État, de son chèque de paie ou d’une future belle pension. Il nourrit également l’attente traditionnelle de nommer des copains de mérite similaire pour compléter la chambre des lords déjà surpeuplée et encombrante avec plus de glaçage conservateur; une convention et une institution qui devraient, comme lui, être reléguées à l’histoire.