Dernières nouvelles de Boris Johnson: le retard du rapport de Sue Gray pourrait donner au Premier ministre le temps de présenter ses conclusions

« Je ne sais vraiment pas »: la députée Thérèse Coffey ne sait pas quand le rapport de Sue Gray sera publié

Les députés rebelles conservateurs craignent que les retards dans le rapport du partygate de Sue Gray ne donnent au Premier ministre le temps de faire tourner les conclusions en sa faveur.

On a dit L’indépendant: « S’ils l’ont entre les mains pendant trois jours avant que Boris ne doive faire sa déclaration à la Chambre, il ne fait aucun doute que cela fuira comme une passoire et il y aura un effort pour contrôler le récit et suggérer qu’il est en clair .”

Cela survient alors que le n ° 10 a annoncé cet après-midi qu’il n’avait toujours pas reçu le rapport très attendu.

« Nous avons toujours l’intention de publier le plus rapidement possible une fois que nous aurons reçu les conclusions, et comme vous le savez, le Premier ministre s’est engagé à faire une déclaration à la Chambre pour répondre à ces conclusions », a déclaré le porte-parole du Premier ministre.

« Cela a toujours été le cas, nous nous efforcerons de publier le plus rapidement possible, nous aurions évidemment besoin de parler au Président.

« Nous nous plongeons dans des hypothèses… notre intention serait de publier le plus rapidement possible. »