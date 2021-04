Une NOUVELLE vidéo publiée par Elizabeth City montre les secondes avant la mort par balle de la police d’Andrew Brown Jr. dans laquelle une voiture de shérif «militarisée» est vue en train de dévaler une rue résidentielle calme avant sa mort.

Le conseil municipal de la ville de Caroline du Nord a partagé la vidéo une semaine après le tournage de Brown et après autant de jours de réaction du public exigeant que la famille soit montrée plus que les 20 secondes de vidéo montrant la mort de Brown.

Lisez notre blog en direct Andrew Brown Jr. pour les dernières mises à jour

Une nouvelle vidéo publiée montre le véhicule d’un shérif conduisant dans une allée quelques secondes avant que Brown ne soit abattu

Brown a été tué la semaine dernière lorsque des adjoints du shérif lui ont tiré dessus cinq fois, une fois dans la tête Crédit: Facebook

Dans la vidéo publiée, qui semble être prise à partir d’une caméra de rue dans une rue résidentielle, le véhicule d’un shérif du comté de Pasquotank est vu conduisant la route tranquille bordée d’arbres avec plusieurs députés vêtus d’un équipement tactique.

Quelques secondes plus tard, la voiture de police tourne le coin et se met dans une allée, tout comme la vidéo s’arrête pendant quelques secondes et saute aux députés à l’extérieur du véhicule en criant de manière inaudible.

Les sirènes sont entendues en arrière-plan, tout comme de plus en plus de membres des forces de l’ordre apparaissent dans la vidéo qui redirige le trafic.

L’avocat des droits civiques Ben Crump, qui a partagé la vidéo et a réussi à obtenir 27 millions de dollars pour la famille de George Floyd dans une poursuite civile contre la ville de Minneapolis, a qualifié les députés de «police militarisée».

Les shérifs étaient vêtus d’un équipement militarisé, a déclaré Ben Crump

L’avocat Ben Crump a décrit la police comme vêtue d’un équipement militarisé

« Une séquence qui vient de sortir des forces de police militarisées se précipitant pour tuer Andrew Brown, » il tweeté. « C’est devenu un spectacle constant à travers l’Amérique, l’évolution de la police qui terrorise maintenant les communautés de couleur! »

Brown a été tué le 21 avril alors que les autorités tentaient d’exécuter des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue.

La police a tiré sur Brown cinq fois, quatre dans son bras droit et une fois dans la nuque, selon une autopsie indépendante menée par des avocats de la famille de Brown.

Ce n’est que lundi que sa famille a vu 20 secondes d’images de caméra corporelle montrant Brown assis dans sa voiture lorsqu’il a été abattu.

Chantel Cherry-Lassiter, une avocate de la famille de Brown, a déclaré que les députés avaient «de nombreux fusils d’assaut sur les lieux».

Brown a tenté de se retirer de l’allée pour éviter les députés lorsqu’il a été abattu, a déclaré Cherry-Lassiter, ce qui l’a finalement fait s’écraser dans un arbre.

« Nous avons regardé cela encore et encore pour nous assurer que nous étions sûrs de ce qui se passait et de ce qui était transparent », a déclaré Cherry-Lassiter.

« Il essaie finalement de s’échapper et il recule – ne va pas du tout vers les officiers. À aucun moment dans les 20 secondes que nous avons vues, il n’a menacé les officiers de quelque manière que ce soit. »