Dernières nouvelles britanniques: l’Écosse ne peut pas organiser de deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse

Elle a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Nous reconnaissons que les gens ont le droit de faire tout ce qu’ils peuvent pour faire campagne pour un accord salarial équitable, et ils continueront à le faire.

“Et les gens ont le droit de retirer leur travail et de faire grève dans le cadre de cela, et nous soutiendrons toujours le droit des gens de pouvoir le faire, mais en fin de compte, nous avons besoin d’un accord en place, et c’est ce que nous avons été en train d’appeler pour.”