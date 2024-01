Dernières nouvelles au Moyen-Orient : un pétrolier lié à la Grande-Bretagne « se dirige vers un port sûr » après une attaque ; Les États-Unis détruisent un missile anti-navire Houthi au Yémen | Nouvelles du monde

Analyse : l’attaque d’un pétrolier constitue une escalade significative de la part des Houthis – et les frappes anglo-américaines contre le Yémen pourraient se retourner contre eux

Par Dominic Waghorn, rédacteur en chef des affaires internationales

L’attaque des Houthis contre un pétrolier au large des côtes du Yémen constitue une escalade significative suggérant que la stratégie anglo-américaine visant à dissuader et à dégrader la menace houthie est un échec.

La question de savoir qui possède des navires est une question trouble. Le débat sur les liens britanniques avec le Marlin Luanda est un peu une fausse piste. Le fait est que les Houthis disent qu’ils l’ont attaqué parce qu’ils pensent qu’il appartient aux Britanniques.

C’est important car cette semaine, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il avait autorisé une nouvelle série de frappes aériennes pour envoyer un message aux Houthis : arrêtez d’attaquer la navigation internationale dans la mer Rouge.

Cela allait toujours être un pari.

Soit cette démonstration de force amènerait les Houthis à réfléchir à deux fois sur ce qu’ils ont à perdre des attaques anglo-américaines détruisant leurs missiles, radars et autres moyens, soit elle attiserait davantage le nid de frelons Houthis et les exaspérerait, les incitant à faire double emploi. vers le bas et faire de leur mieux.

Les preuves de l’attaque de la nuit dernière suggèrent cette dernière issue.

Les Houthis montent la barre de plusieurs manières. Ils disent : « nous voyons vos frappes aériennes et nous augmentons nos enjeux ». Et c’est aussi une escalade dans la manière dont ils ont réagi.

Le pétrolier qu’ils ont attaqué n’était même pas en mer Rouge. Sa cargaison est également importante. L’économie internationale est la plus sensible aux attaques contre le carburant.

M. Sunak et les responsables de son ministère des Affaires étrangères insistent sur le fait que ce qui se passe dans la mer Rouge n’a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza.

C’est inexact. Les attaques à grande échelle des Houthis contre les transports maritimes internationaux ont commencé un mois après l’offensive israélienne là-bas et ils affirment agir en solidarité avec leurs frères et sœurs arabes.

Vous pouvez remettre en question la sincérité de cette solidarité. Les sceptiques diraient qu’il s’agit davantage de gagner le soutien de la rue arabe. Il atteint certainement son objectif.

Mais il n’en reste pas moins que les Houthis ont commencé cela à cause de la guerre à Gaza et qu’ils y mettront très probablement fin lorsqu’elle prendra fin.

Comme l’a déclaré aujourd’hui Marco Forgione, directeur général de l’Institut international et d’exportation, à une autre chaîne de télévision, une façon de mettre fin aux attaques contre les navires dans la mer Rouge serait qu’Israël mette fin à son offensive à Gaza. La Grande-Bretagne et l’Amérique maintiennent pour l’instant leur soutien à la campagne israélienne malgré la mort de plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Les tentatives britanniques et américaines de déconnecter leur action militaire contre les Houthis d’Israël et de Gaza sont compréhensibles mais trompeuses.

Mais ce qui est plus inquiétant pour Downing Street, la Maison Blanche et leurs planificateurs militaires, c’est que leur action semble se retourner contre eux.

Pour rendre la mer Rouge à nouveau sûre, les alliés devraient éradiquer complètement la menace houthie contre la navigation. Cela est impossible tant que les Houthis conservent une capacité de missiles et de drones, aussi minime soit-elle, dans les déserts du Yémen.

Les attaques alliées contre les Houthis ont fait d’eux des héros au Yémen et bien au-delà.

En ce sens, au lieu d’être affaiblis, ils ont été renforcés par les frappes aériennes. Les Houthis étranglent la jugulaire du commerce international et ont incité les Britanniques et les Américains à les attaquer dans le cadre d’attaques qui ne font qu’aggraver la situation.