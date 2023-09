Dernières mises à jour sur le tremblement de terre au Maroc : le bilan s’élève à plus de 2 100 morts

Les secouristes fouillent dimanche sous une maison gravement endommagée à Moulay Brahim, au Maroc. (Carl Court/Getty Images)

AMIZMIZ, Maroc — Le ministère marocain de l’Intérieur a accepté l’aide en matière de recherche et de sauvetage de l’Espagne, des Émirats arabes unis, du Qatar et du Royaume-Uni, alors que les autorités et les groupes humanitaires continuent de rechercher les survivants d’un séisme de magnitude 6,8 qui a détruit des maisons et des vies brisées dans les montagnes du Haut Atlas. Plus de 2.122 personnes ont été tuées et plus de 2.400 blessées, ont annoncé dimanche les autorités marocaines, et le bilan devrait s’alourdir.

Voici les dernières nouvelles sur le tremblement de terre dévastateur au Maroc :

Il s’agit du tremblement de terre le plus puissant à avoir frappé la région depuis plus d’un siècle. l’US Geological Survey (USGS) a déclaré dans un préliminaire rapport. Les tremblements de terre de cette ampleur y sont « rares mais pas inattendus », a-t-il ajouté, ajoutant qu’il n’y en avait eu aucun d’une magnitude supérieure à 6 depuis 1900.

Le séisme a frappé à environ 47 milles au sud-est de Marrakech, à une profondeur d’environ 11 milles, le plaçant dans la catégorie des tremblements de terre. tremblement de terre superficiel, un type qui a tendance à être plus destructeur. Plus de 300 000 personnes à Marrakech et sa périphérie ont été touchées par la catastrophe, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Des Américains ont été blessés lors du tremblement de terre, mais le Département d’État n’a connaissance d’aucun décès de citoyen américain pour le moment. un porte-parole a écrit dimanche dans un e-mail non signé. « Nous sommes conscients du fait qu’un petit nombre de citoyens américains ont été blessés lors du tremblement de terre et nous sommes prêts à fournir toute l’assistance consulaire appropriée », a déclaré le porte-parole. « Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas d’autres commentaires sur les citoyens américains blessés. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu dimanche avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, selon une déclaration du porte-parole du Département d’État, Matthew Miller : « Le secrétaire d’État et ministre des Affaires étrangères Bourita a discuté de la manière dont les États-Unis peuvent soutenir au mieux le leadership du gouvernement marocain dans la réponse humanitaire à cette tragédie. » Blinken a déclaré dimanche matin sur « l’état de l’Union » de CNN que « nous attendons des nouvelles du gouvernement marocain pour savoir comment nous pouvons aider, où nous pouvons aider, mais nous sommes prêts à partir ».

Les zones les plus touchées sont parmi les plus pauvres du Maroccertaines maisons manquant d’électricité ou d’eau courante, même dans des temps meilleurs. « La réalité est qu’au moment où vous sortez de Marrakech, les gens vivent essentiellement comme s’ils étaient de retour au Moyen Âge en raison de l’absence de l’État », a déclaré Samia Errazzouki, experte en histoire et gouvernance du Maroc à l’Université de Stanford. .

Les bâtiments s’effondrent plus d’un jour après le séisme. Dans une maison en ruine de la ville d’Amizmiz, les traces de ses anciens habitants étaient visibles dans les débris : des couvertures en velours, des valises, des tapis, un matelas affaissé pliant sous le poids de ce qui était autrefois le plafond du deuxième étage. La plupart des habitants de cette ville ont recherché des terrains plus élevés, où se trouvent des étendues de terrain plat et sec sur lesquelles planter leurs tentes.

À Marrakech, les gens ont décrit des évacuations désespérées alors que les murs s’effondraient autour d’eux. Vidéos sur les réseaux sociaux ont montré le plus grand minaret de Marrakech se balançant alors que les gens en dessous s’enfuyaient. Ailleurs dans la ville, les habitants ont protégé leur bouche de l’air poussiéreux et se sont tendu la main pour se soutenir alors qu’ils naviguaient dans les ruelles étroites dans l’obscurité quasi totale.

« La situation est actuellement stable » Yaqoubi Abdelhadi, médecin d’un centre médical proche de l’épicentre, a déclaré dimanche après-midi, alors que des travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge transportaient des femmes connectées à des intraveineuses dans des ambulances en attente. « Mais comme les gens ne sont pas encore venus des régions éloignées, nous sommes en état d’alerte pour nous préparer à ce qui pourrait arriver. »

Environ 19,3 millions de personnes ont été exposées au tremblement de terre, selon les données de l’USGS publiées samedi matin. Les réseaux de téléphonie mobile dans les zones les plus touchées ont cessé de fonctionner, laissant les membres des familles à travers le pays et dans le monde attendre anxieusement des nouvelles.

Plusieurs nations et groupes ont proposé leur aide au Maroc – y compris Francele Royaume-Uni, Allemagne, Inde, Chine, L’Autriche et ravagé par le tremblement de terre Turquie. L’Algérie a également proposé de rouvrir son espace aérien pour faciliter l’aide et les évacuations médicales, Associated Press signalé. L’Algérie a fermé son espace aérien au Maroc en 2021, lorsque les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques sur des questions telles qu’un différend de longue date sur le Sahara occidental.

L’ambassade américaine à Rabat a averti que les hôpitaux de Marrakech et d’autres grandes villes « ont une capacité limitée ». et cela dit les hôpitaux des zones les plus touchées « pourraient être mis à rude épreuve ».

« Le monde est fait pour moi » : cette famille marocaine a tout perdu dans le séisme. Said Afouzar se trouvait chez sa sœur lorsque le tremblement de terre a frappé. Dès que le sol a commencé à trembler, il s’est précipité dans la rue pour rejoindre sa femme et ses deux enfants, rapportent Claire Parker et Sima Diab d’Amizmiz, au Maroc.

Au moment où il a saisi la poignée de porte, la maison s’est effondrée.

Afouzar pouvait entendre sa famille crier à l’aide. Il a commencé à creuser frénétiquement dans les décombres, continuant même après qu’un objet tombé lui ait blessé le genou. Des voisins l’ont rejoint. Vers 2 heures du matin, ils avaient réussi à sortir sa femme des décombres. Vers 10 heures du matin samedi, ils ont rejoint ses enfants. C’était trop tard.