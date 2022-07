Dernières mises à jour sur le Japon : alors que la nation pleure, des questions tourbillonnent sur la sécurité d’Abe

Shinzo Abe, un ancien Premier ministre japonais, à Nara, au Japon, vendredi, quelques minutes avant d’être abattu. Le crédit… L’Asahi Shimbun, via Reuters

Un jour après que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu en plein jour, une nation stupéfaite se demande comment le tireur a pu approcher l’un des politiciens les plus en vue du Japon et tirer deux coups de feu à bout portant sans que la sécurité n’intervienne.

À la télévision et sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses vidéos du tireur marchant sans entrave devant la sécurité avant de pointer un gros pistolet artisanal en direction de M. Abe. Le premier coup de feu a semblé surprendre l’ancien chef et, quelques secondes plus tard, un deuxième coup de feu a été tiré et M. Abe s’est effondré au sol. À ce moment-là, un groupe d’hommes qui semblaient faire partie de son service de sécurité a plaqué le tireur au sol.

Les images graphiques ont soulevé des questions sur la raison pour laquelle le tireur a pu s’approcher de derrière la contremarche où M. Abe parlait et comment, après le premier coup de feu, il a pu tirer une seconde avant que les agents de sécurité ne l’arrêtent.

Toshio Tamogami, chef d’état-major de l’armée de l’air japonaise, a semblé poser la question qui préoccupait le pays.

“Comment la police, les détails de protection et les autres agents de sécurité n’ont-ils pas remarqué le criminel qui s’est approché avec une arme à feu par derrière?” il a écrit sur Twitter.

L’agence de police nationale a déclaré qu’il n’y avait eu aucun problème avec la sécurité de M. Abe, selon l’agence de presse Jiji, et qu’il y avait eu sur les lieux un officier armé de la police de sécurité japonaise. Ce détail protecteur est une division du département de la police métropolitaine de Tokyo et joue un rôle similaire à celui des services secrets aux États-Unis. Un porte-parole de l’agence n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

L’agence a déclaré que le seul officier de la police de sécurité présent lors de l’événement avait vu l’agresseur mais n’avait pas pu arrêter le tir, selon Jiji. Le département de police local de Nara a déclaré qu’il y avait également des officiers qui gardaient M. Abe, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails sur le nombre d’officiers déployés.

Danny Russel, vice-président de l’Asia Society Policy Institute et ancien secrétaire d’État adjoint qui a beaucoup voyagé avec le président Barack Obama, s’est dit abasourdi par le manque de protection de M. Abe lors de l’arrêt de campagne de vendredi.

“L’idée que la police de sécurité aurait pu être là et non seulement a permis à quelqu’un de s’approcher aussi près d’Abe avec une arme artisanale, mais il y a eu deux coups de feu à quelques secondes d’intervalle”, a déclaré M. Russel. “Pourquoi personne n’a-t-il interposé son corps ou fait tomber Abe au sol?”

La sécurité apparemment détendue autour de M. Abe est un sous-produit de la sécurité relative du Japon, où les crimes violents et les troubles majeurs lors des rassemblements politiques sont rares.

Paul Nadeau, ancien secrétaire privé et conseiller d’un législateur du Parti libéral démocrate de 2015 à 2018, a déclaré qu’il avait assisté à des arrêts de campagne où M. Abe parlait et que la sécurité n’était pas écrasante, même s’il était Premier ministre à l’époque. Il a noté qu’il y avait environ six à douze agents de la police de sécurité qui le gardaient, mais que le niveau de sécurité ne se rapprochait pas de celui d’un président américain.

M. Nadeau, qui est maintenant professeur auxiliaire à l’Université Temple au Japon, a déclaré qu’il assisterait à des fonctions du parti où M. Abe était présent avec plusieurs centaines de politiciens, aides et autres personnes affiliées sans passer par une vérification des antécédents, un dépistage ou un Détecteur de métaux.

La proximité des candidats et des électeurs était intentionnelle, a-t-il dit, dans le but de créer un sentiment d’intimité et le sentiment que le politicien était accessible. La sécurité était rarement considérée.

“Il ne m’est jamais venu à l’esprit que vous auriez besoin de plus de sécurité”, a-t-il déclaré.

Motoko riche et Hikari Hida reportage contribué.