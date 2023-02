Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : Zelensky vante une campagne anti-corruption

Le président Volodymyr Zelensky a salué une campagne anti-corruption en cours comme un “mouvement vers la justice” après que les autorités ukrainiennes ont perquisitionné et perquisitionné plusieurs endroits liés aux membres sortants et anciens du gouvernement. “Aujourd’hui est une journée fructueuse pour notre pays – une journée fructueuse pour affronter ceux qui tentent d’affaiblir l’Ukraine”, a-t-il déclaré dans son discours du soir.

Les autorités ukrainiennes ont perquisitionné et perquisitionné plusieurs endroits mercredi, dont le domicile de l’oligarque Ihor Kolomoisky et des entreprises de construction à Kyiv. Certains hauts fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions, selon Zelensky.

Les enquêtes incluent des hauts fonctionnaires actuels et anciens des ministères de la défense et de l’énergie et du fisc, entre autres, pour détournement de fonds et autres activités illégales. Toute la direction du service des douanes du pays a été limogée. “Les affaires de corruption d’aujourd’hui contre de hauts fonctionnaires ne sont qu’un début”, a déclaré Oleksiy Sukhachev, directeur du Bureau d’enquête d’État.