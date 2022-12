Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : Zelensky s’adresse au Congrès ; Les États-Unis vont envoyer le système Patriot

Biden et Zelensky ont présenté un front uni lors de la première apparition publique internationale du dirigeant ukrainien depuis que la Russie a envahi son pays en février, Zelensky qualifiant le président russe Vladimir Poutine et ses forces de “terroristes”, et Biden qualifiant le dirigeant russe d'”inhumain”, sans “aucun l’intention d’arrêter cette guerre cruelle.

Après sa visite à la Maison Blanche, Zelensky s’est adressé à une session conjointe du Congrès, disant aux législateurs qu’il avait besoin de plus d’aide et d’armes pour vaincre la Russie : « Votre argent n’est pas de la charité. C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.