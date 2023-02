Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne: Zelensky dit au Parlement européen que Kyiv se bat en son nom

BRUXELLES – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, visiblement ému, s’est adressé jeudi au Parlement européen et a remercié ses membres pour leur soutien tout au long de la guerre. “Nous nous défendons de la force la plus anti-européenne du monde moderne”, a déclaré Zelensky. “Nous, les Ukrainiens sur le champ de bataille, vous défendons.”

Dans des remarques introductives avant le discours de Zelensky, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exhorté les pays de l’UE à fournir à l’Ukraine l’équipement militaire qu’elle souhaite, y compris des avions de combat et des armes à longue portée. “Nous connaissons le sacrifice que votre peuple a enduré pour l’Europe et nous devons l’honorer non seulement avec des mots mais avec des actes”, a-t-elle déclaré à Zelensky. “Les États doivent envisager rapidement des mesures pour fournir des systèmes à longue portée et les jets dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens ont prise pour acquise.”