Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne : Zelensky demande que les Jeux olympiques interdisent les athlètes russes

Le long de la rivière de première ligne, cette route meurtrière montre le bilan de la guerre de Russie : Alors que l’Ukraine attend de nouveaux chars des États-Unis et d’Europe, et que les combats font rage dans des villes stratégiques de l’est, une guerre d’usure est en cours le long du Dniepr, écrivent Siobhán O’Grady et Anastacia Galouchka. La Russie contrôle la rive est et l’Ukraine contrôle l’ouest, le fleuve limitant les avancées territoriales, ne permettant – pour l’instant du moins – que la destruction à distance.