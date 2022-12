Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a nié vendredi avoir fourni des armes à la Russie, à la suite d’un article de journal japonais selon lequel la Corée du Nord avait expédié des munitions à la Russie, et la récente affirmation de la Maison Blanche selon laquelle la Corée du Nord a secrètement fourni à la Russie des obus d’artillerie.

Pyongyang a déclaré qu’aucune “transaction d’armes” entre la Corée du Nord et la Russie n’avait jamais eu lieu, la qualifiant de “théorie sans fondement” par les médias japonais. La Maison Blanche a accusé la Corée du Nord d’avoir secrètement transféré des obus d’artillerie pour aider la Russie, et d’avoir vendu et livré séparément des missiles au groupe russe Wagner pour une utilisation en Ukraine. “Nous pouvons confirmer que la Corée du Nord a effectué une première livraison d’armes à Wagner, qui a payé l’équipement”, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.