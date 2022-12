Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La Russie a encore suffisamment de missiles pour lancer plusieurs autres frappes à travers l’Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors de son discours nocturne vendredi, quelques heures après qu’une vague d’attaques a été signalée à travers le pays. Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé plus de 60 missiles. Le barrage a endommagé des infrastructures essentielles, entraînant des coupures de courant d’urgence dans toutes les régions d’Ukraine. Dans la ville centrale de Kryvyi Rih, au moins trois personnes ont été tuées et 13 blessées lorsqu’un immeuble résidentiel a été touché, ont indiqué des responsables locaux.

Sur le champ de bataille, le rythme des combats a ralenti avec l’arrivée de l’hiver, a déclaré le directeur de la CIA, William J. Burns, dans une interview à PBS. “Mais il n’y a rien du tout réduit dans le rythme des attaques de plus en plus brutales de Poutine contre les civils ukrainiens”, a-t-il déclaré. Le Kremlin ne semble pas sérieux à l’idée d’entamer des pourparlers de paix, a-t-il ajouté.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La guerre en Ukraine a décimé une brigade russe autrefois redoutée : Considérée comme l’une des unités militaires les plus redoutables de Russie, la 200e Brigade séparée de fusiliers motorisés a été effectivement détruite après avoir envoyé ses meilleurs combattants et armes en Ukraine cette année, écrivent Greg Miller, Mary Ilyushina, Catherine Belton, Isabelle Khurshudyan et Paul Sonne.