Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le président Biden a souligné le soutien continu des États-Unis à l’Ukraine lors d’un appel le week-end avec le président Volodymyr Zelensky, ainsi que les efforts visant à renforcer les défenses aériennes de Kiev contre les frappes tactiques de la Russie sur les infrastructures civiles. Biden a promis lors de l’appel de tenir la Russie responsable des crimes de guerre et des atrocités, et d’imposer “des coûts à la Russie pour son agression”, selon un communiqué officiel de la Maison Blanche. Il a salué l’ouverture déclarée de Zelensky à une « paix juste ».

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Aujourd’hui député, Zablotskyy, 37 ans, est confronté à la perspective que les républicains, le parti de son politicien américain préféré, pourraient se retourner contre l’Ukraine au moment où elle en a le plus besoin – sous l’invasion et les bombardements incessants de la Russie, avec environ un cinquième de ses terres occupées et son économie en lambeaux, écrit Jeff Stein de Kiev.