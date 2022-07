Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir

Le dernier: Les Nations Unies ont exprimé l’espoir que les premières expéditions de céréales en provenance des ports ukrainiens bloqués pourraient commencer vendredi. Cependant, les coordonnées exactes nécessaires pour assurer un passage sûr des navires étaient toujours en cours de négociation jeudi, a déclaré le chef de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths.

Le combat: La récente pause opérationnelle de la Russie, que les analystes ont identifiée ces dernières semaines comme un effort pour regrouper les troupes avant de doubler le sud et l’est de l’Ukraine, semble toucher à sa fin. La Russie semble prête à reprendre ses offensives terrestres, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou ayant dit samedi aux troupes d’intensifier les attaques “dans tous les secteurs opérationnels” de l’Ukraine.

Les armes: L’Ukraine utilise des armes telles que des missiles antichars Javelin et des drones « kamikazes » Switchblade, fournis par les États-Unis et d’autres alliés. La Russie a utilisé un éventail d’armes contre l’Ukraine, dont certaines ont attiré l’attention et l’inquiétude des analystes.

