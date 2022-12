Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Le président Vladimir Poutine a doublé jeudi les attaques de la Russie contre des infrastructures civiles critiques en Ukraine avant la saison hivernale. Poutine a admis avoir ciblé le réseau énergétique ukrainien et a accusé Kyiv d’avoir provoqué les frappes, demandant : « Qui a commencé ?

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

La guerre a apprivoisé les oligarques ukrainiens, créant un espace pour un changement démocratique : Pendant deux jours en octobre, huit missiles de croisière russes ont hurlé du ciel et anéanti des dizaines de millions de dollars de machines critiques dans une énorme centrale électrique au charbon de la ville de Burshtyn. Les attaques ont été conçues pour laisser l’Ukraine froide et sombre cet hiver. Mais ils ont également aggravé une crise financière pour le propriétaire de l’usine, Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche du pays.