Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

La Russie a imputé les explosions à l’Ukraine et a déclaré avoir intercepté des drones volant à basse altitude dans la région. Astra, une chaîne d’information Telegram, a rapporté que l’attaque avait endommagé deux bombardiers nucléaires stratégiques Tupolev Tu-95 et tué au moins trois militaires russes. Les Tu-95 peuvent transporter le type de missiles de croisière utilisés pour attaquer les infrastructures ukrainiennes et jouent normalement un rôle important dans les forces stratégiques et les capacités de dissuasion nucléaire de la Russie.

Elle a fui l’occupation russe par bateau. Quelques minutes plus tard, elle a été abattue : Nulle part on ne se sent en sécurité le long du Dniepr. Ce qui était autrefois un attrait principal de Kherson, une voie navigable qui a contribué à transformer cette capitale régionale en une grande ville portuaire ukrainienne, le fleuve Dniepr est maintenant devenu une ligne de front – et une source de péril constant pour ceux qui vivent de chaque côté, écrivez Samantha Schmidt et Serhii Korolchuk.