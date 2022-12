Dernières mises à jour sur la guerre russo-ukrainienne – The Washington Post

Les pays occidentaux ont convenu de plafonner le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril, à partir de lundi, après des mois de négociations tendues. Il reste à voir si cette décision ralentira l’effort de guerre du Kremlin, le prix étant fixé à un niveau proche des niveaux actuels. La Russie a accusé les États-Unis et ses alliés de plafonner le prix pour des raisons politiques et a déclaré qu’elle était disposée à réduire la production plutôt que de vendre du pétrole soumis au plafond.

De nouvelles données de la NASA suggèrent que l’Ukraine a récolté une récolte de blé beaucoup plus importante que prévu, malgré les inquiétudes concernant l’effet de l’invasion russe sur les prix mondiaux des denrées alimentaires et la faim. L’analyse de la récolte de la NASA indique que 94 % des cultures d’hiver ont été récoltées, dont 88 % des cultures dans les territoires sous contrôle russe. Une partie de ce grain ukrainien a fait son chemin sur les marchés mondiaux grâce à un pacte négocié par les Nations Unies et la Turquie.